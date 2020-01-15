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Витамин Ф99 крем жирный 50г цена в Москве от 117

Купить Витамин Ф99 крем жирный 50г в аптеках

117 

Цена действует только при заказе на сайте Цены на сайте отличаются от цен в аптеках и действуют только при оформлении заказа на сайте или в мобильном приложении. При получении заказа в аптеке добавить товары по ценам сайта будет невозможно, только отдельной покупкой по цене аптеки. Цены на сайте не являются публичной офертой.

В наличии в 298 аптеках

Код товара: 9622

  • Витамин Ф 99
    Купить Витамин Ф 99 в аптеках

    ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ
    крем жирный туба 50миллилитр

    ПРОИЗВОДИТЕЛИ
    Стрелец (Россия)
    Твинс Тэк/Фирма Стрелец (Россия)

    ГРУППА
    Дерматопротекторные средства

    СОСТАВ
    Смесь этиловых эфиров линолевой и линоленовой кислот.

    МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
    нет

    ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
    Антиоксидантное, корригирующее липидный обмен и улучшающее регенерацию тканей. Линоленовая кислота является предшественником простагладинов, которые участвуют в липидном обмене, регуляции АД и почечного кровотока, препятствуют отложению холестерина в тканях и их склерозированию.

    ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
    Капсулы: экзема, заболевания печени, нарушение пищеварения. Жирная мазь - сухая экзема, болезненная кожа, трещины, изъявления, ожоги, порезы. Полужирная мазь - слабомокнущая экзема, порезы, ожоги, варикозные язвы голени, молочный струп, фурункулез.

    ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
    При применении капсул - обтурация желчевыводящих путей, калькулезный холецистит. При применении мази: повышенная чувствительность к препарату.

    ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
    Нет данных.

    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
    Нет данных.

    ПЕРЕДОЗИРОВКА
    Нет данных.

    ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
    Нет данных.

    УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
    При комнатной температуре.

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  • Аптека Режим работы Метро Кол-во Производитель Цена при заказе Заказать

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