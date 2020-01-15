Витамин Ф99 крем жирный 50г цена в Москве от 117

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Код товара: 9622
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ
крем жирный туба 50миллилитр
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Стрелец (Россия)
Твинс Тэк/Фирма Стрелец (Россия)
ГРУППА
Дерматопротекторные средства
СОСТАВ
Смесь этиловых эфиров линолевой и линоленовой кислот.
МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
нет
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Антиоксидантное, корригирующее липидный обмен и улучшающее регенерацию тканей. Линоленовая кислота является предшественником простагладинов, которые участвуют в липидном обмене, регуляции АД и почечного кровотока, препятствуют отложению холестерина в тканях и их склерозированию.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Капсулы: экзема, заболевания печени, нарушение пищеварения. Жирная мазь - сухая экзема, болезненная кожа, трещины, изъявления, ожоги, порезы. Полужирная мазь - слабомокнущая экзема, порезы, ожоги, варикозные язвы голени, молочный струп, фурункулез.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
При применении капсул - обтурация желчевыводящих путей, калькулезный холецистит. При применении мази: повышенная чувствительность к препарату.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Нет данных.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Нет данных.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Нет данных.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Нет данных.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
При комнатной температуре.
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